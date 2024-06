Prasówka 2.06.2024 z całego tygodnia w Brzezinach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Brzeziny, 2.06.2024. 26.05 - 1.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Co przynosi czerwiec? Co jest zapisane w gwiazdach, co wyczytujemy z kart Tarota? Oto horoskop na czerwiec dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź koniecznie Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, koziorożec, Wodnik, Ryby.

15-letni chłopiec utonął w zbiorniku wodnym w miejscowości Kowalewice pod Zgierzem. Do tragedii doszło w piątek (31 maja) przed godz. 17. 15-latek poszedł popływać z kolegą...

Szukasz domku letniskowego lub domu z działką w Łódzkiem? Zobacz, jakie są wystawione na sprzedaż w Łódzkiem. Ogłoszenia pochodzą z serwisu Otodom.pl Szczegóły (opisy, ceny, adresy) w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii.