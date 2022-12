Irokez damski – fryzura idealna na sylwestra. Nie musisz wcale golić włosów, żeby mieć modne uczesanie na bal sylwestrowy

Irokeza można nosić na wiele sposobów

Irokez damski ma dużo odmian i jest fryzurą, którą chętnie noszą zwolenniczki krótkich włosów. Można go zrobić w wersji z tylko niewielkimi fragmentami włosów wygolonymi po bokach głowy lub w formie bardziej drapieżnej, wygalając większą część włosów. Natomiast do fryzur inspirowanych irokezem należy uczesanie, w którym zostawiamy długie włosy , ale po bokach wygalamy dolne partie kosmyków w ten sposób, aby opadały na nie górne. Fryzura pozwala uzyskać bardzo ciekawy efekt.

Popularny wariant kobiecego irokeza zakłada, że pośrodku zostawiamy dłuższe kosmyki, które można zaczesywać na bok lub modelować w inny sposób. Jeżeli twoje pasemka nie są ciężkie i łatwo poddają się produktom kosmetycznym, na sylwestra możesz postawić je na gumę do stylizacji, żel lub inny produkt fryzjerski, najlepiej profesjonalny. Przed ułożeniem fryzury kosmyki można spryskać lekką mgiełką. Dzięki temu włosy zostaną wzmocnione i łatwiej będą się poddawać stylizacji. Fryzurę warto dodatkowo utrwalić lakierem do włosów.

Irokez z dłuższymi krótkimi włosami po bokach

Irokez damski ze wzorkami

Nowoczesne kobiety oraz dziewczyny, które nie mają problemu z częstymi zmianami swojego wyglądu, mogą postawić na irokeza z bokami wygolonymi na kilka milimetrów. Na tak krótkich włosach rewelacyjnie będą wyglądać wzorki wycięte przez fryzjera. Zanim jednak zarezerwujemy wizytę w zakładzie fryzjerskim, warto upewnić się, czy dany profesjonalista świadczy taką usługę. Nie każdy fryzjer potrafi wyciąć wzorki, a ponadto nie wszystkie zakłady fryzjerskie posiadają odpowiednie do tego narzędzie. Przeważnie na takie wariacje można sobie pozwolić w droższych salonach. Irokez damski ze wzorkami ma także tę wadę, że włosy szybko odrastają. W zależności od tego, jakie jest tempo ich wzrostu, ponowna wizyta u fryzjera może być konieczna po 2–4 tygodniach.

Oryginalny irokez damski z warkoczykami po bokach

Kobiety, które szukają interesującej propozycji na sylwestra lub bal karnawałowy, mogą osiągnąć olśniewający efekt po zapuszczeniu włosów po bokach głowy. Te należy zapleść w dobierane warkoczyki, zaś samego irokeza (koniecznie z dłuższych włosów) warto postawić na gumę lub inny produkt fryzjerski. Takie uczesanie świetnie będzie pasować do sukienki. Jest kobiece, a zarazem odważne.

Irokez na włosach farbowanych

Świetny efekt można uzyskać, farbując włosy na kolorowo. Z założenia jedną lub parę odcieni farby dobiera się do irokeza, a resztę włosów można pozostawić bez farbowania. Zrobienie kolorowego irokeza w domowych warunkach może być trudne, dlatego radzimy zapłacić za usługę w profesjonalnym zakładzie fryzjerskim. Dzięki temu będziemy mieć gwarancję, że włosy nie zniszczą się podczas farbowania, a jeżeli kolor finalny nie przypadnie nam do gustu, mamy możliwość przefarbowania go na inny.